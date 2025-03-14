Лукашенко: В Беларуси к концу года хотя завершить изготовление пусковых установок для "Орешника"

"Мы с Президентом России договорились вместе защищать наше общее Отечество, - подчеркнул Александр Лукашенко. - В нашем арсенале есть Региональная группировка войск Беларуси и России и Единая региональная система ПВО. Нам передано тактическое ядерное оружие, скоро на вооружение белорусской армии поступят новейшие комплексы гиперзвукового оружия "Орешник". По словам главы государства, в Беларуси изготавливаются некоторые составляющие для "Орешника" и к концу года планируется завершить изготовление пусковых установок. А далее совместно с российской стороной предстоит определиться с местом размещения.

13 марта Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, пояснял, что пока в Беларуси нет этого современного российского комплекса. "Еще нет "Орешника". Работаем. Но когда я погрузился в эту проблему (Владимир Владимирович меня погрузил), оказалось, что, кроме ракеты, это все надо изготавливать. И мы это делаем в Беларуси. Поэтому мы работаем над этим. Несколько пусковых установок, которые для "Орешника" предназначены, - мы сегодня уже фактически заканчиваем изготовление. От старшего брата (России) ракета нужна будет", - рассказал глава государства.