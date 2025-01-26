Лукашенко: В Беларуси работают над созданием криптовалюты

Глава государства Александр Лукашенко во время общения с журналистами после голосования на избирательном участке заявил, что в Беларуси идет работа над созданием криптовалюты, сообщает БЕЛТА.

"В Беларуси мы работаем над созданием криптовалюты. Излишки электроэнергии у нас есть, - подчеркнул глава государства. - Задача такая поставлена специалистам, правительству, и недавно мне наши айтишники прислали письмо".

Президент подчеркнул: "Нам предлагают это направление. Они сами предлагают, но надо им помочь (как когда-то я создавал парк) - поработать над искусственным интеллектом и над криптовалютой".