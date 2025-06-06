Лукашенко: В Беларуси стараются следовать заповедям Господа

"Еще раз благодарю Вас за то, что Вы нашли возможность на огромной территории Русской православной церкви посетить Беларусь. Я уверен, что действительно в Вашем сердце Беларусь. Уверен, что вы отдаете должное спокойствию и тишине, в которой развивается наша страна. Хотя, Вы видите, как бывало это ранее, и даже на нашей с Вами памяти - не все спокойно вокруг Беларуси. Всегда кому-то что-то неймется. Но мы стараемся заповеди Господа не нарушать в Беларуси. Поэтому нам удается реализовывать эти (начинания и устремления - Прим. ред.) и жить более или менее спокойно" - сказал глава государства.