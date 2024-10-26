Лукашенко: В БРИКС еще достаточно нерешенных проблем, однако их можно и необходимо решить

БЕЛТА

В БРИКС достаточно нерешенных проблем, но их можно и нужно решить. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью журналистам "Центрального телевидения" на НТВ на полях саммита БРИКС в Казани, сообщает БЕЛТА.

Глава государства рассказал, что Беларусь перед тем, как стать членом БРИКС, сперва должна поработать с организацией в качестве партнера. Соответствующий статус, по его словам, согласован на саммите в Казани. "И эта ступень для всех сейчас обязательна. Такое принято решение постоянными членами БРИКС: тот, кто хочет вступить в БРИКС, должен пройти эту ступень. Поэтому Беларусь - страна-партнер для БРИКС", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Журналисты отметили, что накануне саммита министр иностранных дел Максим Рыженков назвал вступление в БРИКС мечтой Беларуси.

"Наш министр это так воспринимает, что это мечта. Я бы так уж определенно, мягко говоря, не высказывался, поскольку наша мечта в том, чтобы БРИКС стала мечтой для многих государств, - прокомментировал это заявление Президент. - Давайте откровенно (вы это видите не хуже меня): в самой организации есть проблемы. Много, мало - вопрос вкуса, но проблемы есть. Даже между ведущими государствами - основателями этой организации. Может быть, БРИКС и поможет преодолеть все эти проблемы".

Научиться за частным видеть общее

Глава государства, в частности, обратил внимание, что во время саммита многие страны больше высказывались о своих проблемах, нежели о каких-то глобальных инициативах. Россия же, наоборот, внесла очень серьезные предложения, заметил Александр Лукашенко. "Не просто то, что касается только России, но касается всех сегодня или коснется завтра", - отметил он.

Речь, например, об инициативе разработать новую межбанковскую систему, которая могла бы заменить SWIFT или работать параллельно с ней. "Пока я еще не могу сказать, что это разумное предложение России поддержано. Как и другие. О чем это говорит? Что даже основатели (пять стран) и те, которые стали постоянными членами БРИКС, сегодня исходят из того, "насколько это меня будет касаться". Каждый видит там себя, а организация для того, чтобы видеть общие проблемы. Вот чего пока не хватает БРИКС", - подчеркнул Президент.

Не утонуть в бюрократизме

Александр Лукашенко признался, что настороженно воспринимает и бюрократическую сторону вопроса - процесс приема в члены организации. Этот тезис глава государства озвучивал и в интервью изданию "Известия".

"К примеру, почему бы Турцию не принять в состав БРИКС? Это очень символично, и крупная страна. Символично в чем? Это пока единственная страна НАТО, которая предложила свое участие в БРИКС. Нет, с подачи каких-то, может быть, бюрократов начали вырабатывать какие-то критерии приема: если ты соответствуешь этим критериям, мы тебе даем партнера, а потом уже будем думать, принимать тебя или не принимать, скорее всего, примем. Я боюсь, что этот бюрократизм может утопить, как и многие другие организации, и БРИКС", - признался Президент.

Успеть за бешеным течением времени

Глава государства напомнил, что у появления БРИКС были как субъективные причины - желание стран работать вместе, так и объективные - стремление к многополярному миру.

"Это объективный фактор, его сегодня притушить, придавить невозможно. И сегодня, когда мир бешено меняется, очень быстро время меняется, надо успевать за этим временем. Если мы не способны успевать, то эта организация может стать со временем (притом в ближайшем будущем) организацией маргинальной", - считает белорусский лидер.

Бешеная борьба против БРИКС

"Более того, очень важно, что коллективный Запад, прежде всего Соединенные Штаты Америки, сегодня развернул бешеную борьбу против БРИКС для того, чтобы не допустить этот многополярный мир, за который пытается выступать БРИКС. Поэтому очень много еще проблем", - констатировал Александр Лукашенко.

Площадку саммита в Казани белорусская сторона использовала и для проведения двусторонних переговоров, ведь здесь можно было встретить представителей различных континентов. И это, несомненно, один из плюсов подобных форматов.