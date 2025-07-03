Лукашенко в День Независимости возложил венок к подножию Кургана Славы

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Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 июля принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь, сообщает БЕЛТА.

Глава государства возложил венок к подножию Кургана Славы, после него цветы к мемориалу возложили высшие должностные лица страны.

В торжественной церемонии также приняли участие ветераны, представители трудовых коллективов и общественных объединений, участники военно-патриотических клубов и молодежных организаций.

Курган Славы Советской Армии - памятник в честь подвига воинов 1-го, 2-го, 3-го Белорусских и 1-го Прибалтийского фронтов, которые участвовали в Белорусской наступательной операции "Багратион". В районе, где сегодня расположен мемориальный комплекс, шли ожесточенные бои за освобождение Беларуси. Тогда в окружение советских войск попала 105-тысячная группировка гитлеровских войск. Это событие получило название "Минский котел".

Курган Славы был заложен 30 сентября 1966 года. Сюда легла земля из городов-героев Советского Союза и других мест, которые были прославлены трудовыми и ратными подвигами. В то время каждый считал за честь принести горсть земли для создания монумента и отдать частичку своего сердца победителям. Открыли мемориал 5 июля 1969 года.

Авторы комплекса - скульпторы Андрей Бембель и Анатолий Артимович, архитекторы Олег Стахович и Лев Мицкевич, инженер Валерий Лапцевич. В 1970 году им была присуждена Государственная премия БССР за величие, глубину идеи и художественное решение памятника.