Лукашенко в канун Нового года посещает детскую больницу под Минском

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Президент Беларуси Александр Лукашенко в канун Нового года посещает Минскую областную детскую клиническую больницу, сообщает БЕЛТА.

Глава государства пообщается с находящимися на лечении детьми и их родителями, коллективом больницы, поздравит их с новогодними праздниками.

Президенту доложат о работе больницы, покажут отделение анестезиологии и реанимации после капитального ремонта и модернизации, ознакомят с организацией работы педиатрического отделения для детей с кардиологической и ревматологической патологией, продемонстрируют, какие условия созданы в учреждении здравоохранения для пребывания детей и их родителей.