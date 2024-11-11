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Лукашенко в канун Нового года посещает детскую больницу под Минском

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Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко в канун Нового года посещает Минскую областную детскую клиническую больницу, сообщает БЕЛТА.

Глава государства пообщается с находящимися на лечении детьми и их родителями, коллективом больницы, поздравит их с новогодними праздниками.

Президенту доложат о работе больницы, покажут отделение анестезиологии и реанимации после капитального ремонта и модернизации, ознакомят с организацией работы педиатрического отделения для детей с кардиологической и ревматологической патологией, продемонстрируют, какие условия созданы в учреждении здравоохранения для пребывания детей и их родителей.

Минская областная детская клиническая больница представляет собой многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение, которое оказывает специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь детскому населению и по отдельным специальностям (офтальмология, оториноларингология, челюстно-лицевая хирургия) взрослому населению Минской области, а также организационно-методическую и консультативную помощь организациям здравоохранения области.

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