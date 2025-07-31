Лукашенко: В МИД не должно быть места предательству и кумовству

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В Министерстве иностранных дел не должно быть места предательству и кумовству. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время совещания с руководителями дипломатических представительств, сообщает БЕЛТА.

Речь на совещании зашла про кадровую политику Министерства иностранных дел. Именно от нее, по мнению Президента, зависит успешность выполнения тех масштабных задач, которые стоят перед ведомством.

"Министерство иностранных дел и наши послы в прямом смысле находятся на передовой, защищая национальные интересы. Когда назначали нынешнего министра, главным поручением было - принципиально новый подход к кадровой работе", - напомнил Лукашенко.

Нынешний министр иностранных дел Максим Рыженков не новичок в этом. На прежней должности первого заместителя главы Администрации Президента он выполнял схожие задачи, на что обратил внимание глава государства.

Президент подчеркнул, что государству нужны честные и кристально чистые люди, преданные своей стране: "Здесь нет места предательству и кумовству, чем всегда страдал наш МИД".

Глава государства обратил внимание, что ранее перед МИД стояли острые вопросы ротации сотрудников: "Был целый пул опытных (в кавычках) дипломатов. Они ездили исключительно по маршруту (любили ездить, по крайней мере) Нью-Йорк - Лондон или в Женеву. Зато в Нигерию посла, по-моему, до сих пор не нашли".

Президент констатировал, что порой вскрываются проблемы, от которых "за голову хватаешься". Он предупредил о недопустимости разного рода незаконных схем в системе Министерства иностранных дел. "Не опускайтесь до криминала, прошу вас. Соблазнов везде много, - добавил он. - Все это всплывает и бьет потом так, что трудно будет подняться".

Глава государства также обратил внимание на кадровый состав диппредставительств. По его словам, за год с небольшим корпус послов и генконсулов обновился более чем на 40 %. "Реализуется установка об укреплении министерства опытными специалистами из других отраслей - теми, кто "руками пощупал" узлы и агрегаты машин и механизмов, которые производятся в Беларуси. Это уже теперь ваши кадры, Максим Владимирович (глава МИД Максим Рыженков. - Прим. БЕЛТА)", - подчеркнул Лукашенко.