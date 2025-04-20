Лукашенко: В Минске планируется создать Музей истории мировых религий

Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая в праздник Пасхи храм в Толочине, рассказал о планах по созданию в стране центров притяжения всех конфессий, а в Минске - Музея истории мировых религий, сообщает БЕЛТА.

Лукашенко отметил символизм того, что праздник Пасхи совпал у православных и католиков

Глава государства отметил, что уже в этом году каждая из основных конфессий, присутствующих в Беларуси, должна начать создавать свои центры притяжения. Например, для православия таким центром станет Жировичский монастырь.