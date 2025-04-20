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Лукашенко: В Минске планируется создать Музей истории мировых религий
Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая в праздник Пасхи храм в Толочине, рассказал о планах по созданию в стране центров притяжения всех конфессий, а в Минске - Музея истории мировых религий, сообщает БЕЛТА.
Лукашенко отметил символизм того, что праздник Пасхи совпал у православных и католиков
Глава государства отметил, что уже в этом году каждая из основных конфессий, присутствующих в Беларуси, должна начать создавать свои центры притяжения. Например, для православия таким центром станет Жировичский монастырь.
А в Минске планируется создать Музей истории мировых религий, чтобы знакомить молодое поколение с историей духовного развития в мире и Беларуси.