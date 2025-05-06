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Лукашенко - в ответ на воинственную риторику Запада: Нам есть чем нанести неприемлемый урон
Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на воинственную риторику современных политиков Запада. Соответствующие заявления глава государства сделал на торжественном собрании, посвященном 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
"В ответ на воинственную риторику современных политиков Запада скажу коротко. Вы должны это помнить и понимать: нам есть чем нанести невосполнимый, неприемлемый урон любому потенциальному агрессору", - сказал Президент.
Он отметил, что нынешняя годовщина Великой Победы празднуется в непростое время. "Мы стали свидетелями и участниками нового жесточайшего передела мира. Это пиковый момент очередного витка истории, которая началась, к сожалению, также 80 лет назад", - констатировал белорусский лидер.
"Получив прибежище за океаном, нацистские преступники превратились там в "мирных обывателей" и "активных граждан". Все это время они вдохновляли своих подражателей на новую волну эскалации по линии Запад - Восток. Результат: еще живых гитлеровских палачей сегодня чествуют на государственном уровне, мертвых - возводят в святые. Там, за границей", - заметил Александр Лукашенко.