Лукашенко - в ответ на воинственную риторику Запада: Нам есть чем нанести неприемлемый урон

Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на воинственную риторику современных политиков Запада. Соответствующие заявления глава государства сделал на торжественном собрании, посвященном 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

"В ответ на воинственную риторику современных политиков Запада скажу коротко. Вы должны это помнить и понимать: нам есть чем нанести невосполнимый, неприемлемый урон любому потенциальному агрессору", - сказал Президент.

Он отметил, что нынешняя годовщина Великой Победы празднуется в непростое время. "Мы стали свидетелями и участниками нового жесточайшего передела мира. Это пиковый момент очередного витка истории, которая началась, к сожалению, также 80 лет назад", - констатировал белорусский лидер.