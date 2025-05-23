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Лукашенко: В развитии регионов главное - создание новых производств
В развитии регионов главное - создание новых производств. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 23 мая на выездном совещании по вопросам строительства и ввода в эксплуатацию горно-обогатительного комплекса в Любанском районе, сообщила БЕЛТА.
Строительство ГОК в Любанском районе стало одним из крупнейших инвестиционных проектов в стране. Александр Лукашенко отметил, что новый горно-обогатительный комплекс после запуска кардинальным образом изменит экономику не только Любанского района, но и всей Минской области, особенно ее южной части, потому что это даст новые рабочие места с хорошей заработной платой.
"А следом, как это уже было в Островце, Руденске или совсем недавно в Петрикове, увеличится население и уровень жизни людей должен также увеличиться. Под самые высокие стандарты подтянется вся инженерная инфраструктура. Мы будем строить жилье, социальные и прочие объекты. Но людям надо сразу говорить, что главное - это производство. Прежде всего - производство. Мы должны по всей стране это понимать. Будет производство - значит, будут деньги для строительства школ, детских садов, центров изобразительного искусства, музыкальных школ и прочего", - подчеркнул Президент.
"Что касается Островца, мы уже задали определенный золотой, как мы говорим, стандарт развития даже не района, а той территории, где находится наша атомная станция. Такой у нас должен быть и Любанский край. Очень интересный край, красивый. И в этом регионе наш комбинат - центральное звено", - обратил внимание глава государства.