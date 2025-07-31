Лукашенко: В сложных погодных условиях аграрии должны маневрировать буквально каждый час

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В сложных погодных условиях аграрии должны маневрировать буквально каждый час, но стоящий на полях хлеб нужно взять. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании с белорусскими послами, где также присутствовали и руководители регионов, сообщила БЕЛТА.

Обращаясь к председателям облисполкомов, Президент затронул тему крайне переменчивой погоды и ее влияния на уборочную. Проливные дожди могут сменяться засухой, поэтому от аграриев требуется умение маневрировать. Александр Лукашенко привел конкретный пример, на который он обратил внимание в одном из хозяйств.

"Стоят комбайны полдня. Назавтра еще полдня стоят. Стоят потому, что вторая половина поля - лежачий полностью ковер (речь о полеглых посевах, к уборке которых нужен особый подход. - Прим. БЕЛТА). Надо, чтобы просохло. Думаю, ну чего же вы стоите? - рассказал глава государства. - Через забор такое же поле, огромное. Половина "стоячая", половина "лежачая". Перекинь ты комбайн (это же рядом) и убери там, где стоят эти полполя. Нет, стоят два-три комбайна, ждут, когда высохнет эта половина поля. Маневрировать надо каждый час".

К тому же, заметил Александр Лукашенко, сейчас в распоряжении аграриев мощнейший парк самых передовых комбайнов. Нужно лишь пополнить хозяйства опытными механизаторами, которые могут управляться с такими сложными машинами.