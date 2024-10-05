Лукашенко: В течение следующей пятилетки модернизируем и восстановим все дороги до агрогородков

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В течение следующей пятилетки в Беларуси модернизируют и восстановят все дороги до агрогородков. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Микашевичах на торжественной церемонии чествования аграриев фестиваля-ярмарки "Дожинки-2024", пишет БЕЛТА.

"В течение следующей пятилетки модернизируем и восстановим все дороги до агрогородков. Не будет ни одной плохой дороги", - заявил глава государства.

"Соберем деньги и все это сделаем. Мы начали уже эту программу", - добавил Александр Лукашенко.