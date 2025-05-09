Лукашенко: Великая Победа - ценность, которую мы завещаем беречь своим детям и внукам

Беларусь и ее партнеры должны сделать все, чтобы не допустить новой мировой бойни. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 9 мая во время выступления на военном параде в Минске, посвященном 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, пишет БЕЛТА.

"Парадом пройдут доблестные военнослужащие - солдаты, офицеры и генералы Вооруженных Сил Республики Беларусь, военнослужащие Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Китайской Народной Республики, Российской Федерации, Таджикистана и Узбекистана. Мы были вместе тогда. Мы вместе сегодня. И должны сделать все, чтобы не допустить новой мировой бойни, которая может быть концом истории", - отметил Александр Лукашенко.