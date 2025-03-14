Лукашенко: Верность конституционным принципам станет залогом процветания и независимости Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Конституции. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой в пресс-службе белорусского лидера.

"Обновленный при участии миллионов белорусов Основной Закон стал фундаментом для построения подлинно народного государства, в котором забота о человеке является приоритетом проводимой политики, - отметил глава государства. - В Беларуси создается общество равных возможностей, обеспечивается защита прав и свобод граждан, укрепляется институт семьи, действует система поддержки молодежи, активно развиваются здравоохранение, наука и образование. Государство оказывает содействие духовному возрождению, сохранению культурного наследия и межконфессионального диалога".

Президент обратил внимание: "В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне особое значение приобретают положения Конституции, направленные на сохранение исторической правды о священном подвиге белорусского народа. Эту правду о героях, отстоявших свободу Родины, должны знать и помнить наши дети и внуки".

Александр Лукашенко выразил убежденность, что патриотизм, сплоченность, верность конституционным принципам и ценностям станут залогом процветания и независимости нашей страны.

Глава государства пожелал всем мира, добра, благополучия и новых свершений на благо Отечества.

Поздравление Президента Беларуси с Днем Конституции

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем Конституции.

Обновленный при участии миллионов белорусов Основной Закон стал фундаментом для построения подлинно народного государства, в котором забота о человеке является приоритетом проводимой политики.

В Беларуси создается общество равных возможностей, обеспечивается защита прав и свобод граждан, укрепляется институт семьи, действует система поддержки молодежи, активно развиваются здравоохранение, наука и образование. Государство оказывает содействие духовному возрождению, сохранению культурного наследия и межконфессионального диалога.

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне особое значение приобретают положения Конституции, направленные на сохранение исторической правды о священном подвиге белорусского народа. Эту правду о героях, отстоявших свободу Родины, должны знать и помнить наши дети и внуки.

Убежден, что патриотизм, сплоченность, верность конституционным принципам и ценностям станут залогом процветания и независимости нашей страны.

Желаю всем мира, добра, благополучия и новых свершений на благо Отечества.

Александр Лукашенко