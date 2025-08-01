Лукашенко: Военнослужащие ССО - один из надежных гарантов мирного неба Беларуси

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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов сил специальных операций с профессиональным праздником - Днем десантников и сил специальных операций Вооруженных Сил, а также 95-летием со дня образования рода войск, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"В этот день мы чествуем воинов-десантников всех поколений, вписавших яркие страницы в героическую летопись советской и белорусской армий. В годы Великой Отечественной войны и в мирное время голубые береты с честью выполняли свой воинский долг, в том числе интернациональный, свято хранили верность присяге и своему народу", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что сегодня солдаты и офицеры сил специальных операций достойно продолжают славные традиции воздушно-десантных войск. "Ежедневно решают боевые задачи по обеспечению военной безопасности государства, демонстрируют высокий профессионализм, силу духа, несгибаемый характер и твердую приверженность девизу "Никто, кроме нас". Убежден, вы никогда не подведете, будете одним из надежных гарантов мирного неба Беларуси и спокойствия всех ее жителей", - подчеркнул Александр Лукашенко.