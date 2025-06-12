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Лукашенко: Вопросы избыточности законодательства остаются актуальными
Автор:Редакция news.by
Вопросы избыточности законодательного массива остаются актуальными. На это глава государства Александр Лукашенко обратил внимание 12 июня на совещании с руководством Администрации Президента, пишет БЕЛТА.
По словам Александра Лукашенко, по-прежнему актуальными остаются вопросы избыточности законодательного массива и дублирования норм.
"Это надо не забывать", - потребовал Президент.