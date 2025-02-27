Лукашенко: Вопросы Украины без Украины никто решать не будет

По словам Александра Лукашенко, во время его последних контактов с Владимиром Путиным российский лидер подтвердил готовность к переговорам по урегулированию ситуации в Украине, в том числе с украинской стороной.

"Потом он продолжил говорить, что украинцы и Зеленский обижаются, что их не позвали в Саудовскую Аравию. Говорит: "Зачем звать, если там вопросы были России и США. Там только вскользь затронули на этих переговорах вопросы Украины. Поэтому зачем было звать Украину".



Но об этом уже и Трамп сказал, в этом ключе. Когда будут решаться вопросы Украины, я думаю, без Украины эти вопросы никто решать не будет", - заявил белорусский лидер.