Лукашенко: Войска противовоздушной обороны Республики Беларусь - это надежный щит Отечества

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил военнослужащих и ветеранов войск противовоздушной обороны с профессиональным праздником - Днем войск противовоздушной обороны. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"В год 80-летия Великой Победы мы с особым чувством чтим подвиг воинов противовоздушной обороны, внесших огромный вклад в освобождение советского народа от немецко-фашистского ига. Нынешнее поколение солдат, офицеров и генералов белорусской армии помнит эти победные традиции, бережно хранит и приумножает", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил благодарность всем, кто в первые годы независимости создавал современные, высокопрофессиональные, оснащенные самой передовой техникой и вооружением войска ПВО, а также личный состав частей и подразделений, которые сегодня и в будни, и в праздники несут боевую вахту, охраняя мирный труд и покой белорусов.

"Войска противовоздушной обороны Республики Беларусь - это надежный щит Отечества, залог мирного будущего страны, а каждый из вас - пример верности долгу и присяге. Убежден, так будет и впредь", - подчеркнул Президент.