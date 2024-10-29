ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области

Изображение
Фото БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко на областном фестивале "Дожинки-2024" в Полоцке вручил награды лучшим аграриям Витебской области, сообщает БЕЛТА.

"Вы - наши лидеры, мастеровитые люди, преданные своему делу, успешно конкурирующие с коллегами из других регионов. Несомненно, за каждым индивидуальным успехом стоит ежедневный огромный труд всего коллектива: руководителей, специалистов, механизаторов, комбайнеров, водителей и других работников. Низкий поклон вам, кто трудился на хлебной ниве! Я счел необходимым приехать сюда, чтобы поклониться вам. Вы настоящие патриоты своей земли, посвятившие жизнь благороднейшему занятию - крестьянскому труду", - заявил Президент.

Александр Лукашенко поблагодарил аграриев за трудолюбие, профессионализм и упорство и вручил лучшим работникам сельского хозяйства области государственные награды.

Директор агрокомбината "Юбилейный" Александр Фирсин получил из рук Президента орден Трудовой Славы, а тракториста-машиниста производства "Торгуны" Вячеслава Аниковича глава государства наградил орденом Почета.

ПрезидентАлександр ЛукашенкоДожинки 2024

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все