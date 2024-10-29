Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области

"Вы - наши лидеры, мастеровитые люди, преданные своему делу, успешно конкурирующие с коллегами из других регионов. Несомненно, за каждым индивидуальным успехом стоит ежедневный огромный труд всего коллектива: руководителей, специалистов, механизаторов, комбайнеров, водителей и других работников. Низкий поклон вам, кто трудился на хлебной ниве! Я счел необходимым приехать сюда, чтобы поклониться вам. Вы настоящие патриоты своей земли, посвятившие жизнь благороднейшему занятию - крестьянскому труду", - заявил Президент.