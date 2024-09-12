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Лукашенко: Все больше стран связывают свои представления о справедливом мироустройстве с БРИКС
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БРИКС - это сообщество будущего, оно может приблизить конец истории доминирования Запада. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на саммите БРИКС в формате "аутрич/плюс", сообщает БЕЛТА.
Глава государства констатировал, что за небольшой по историческим меркам период объединение стало центром притяжения. Именно с ним все больше и больше стран связывают свои представления о справедливом мироустройстве. "Таком мироустройстве, где обеспечивается равенство суверенных государств независимо от их размеров, военной и экономической мощи. Где признается право каждого самостоятельно определять идеологию развития и проводить независимую внешнюю политику", - отметил Александр Лукашенко.
"БРИКС - это сообщество будущего. По своему потенциалу оно может приблизить конец истории доминирования коллективного Запада, который оказался неспособным нести ответственность за цивилизованное развитие международных отношений, - уверен Александр Лукашенко. - В силах государств - участников БРИКС сделать так, чтобы реальные рычаги влияния перешли в руки прогрессивного мирового большинства".
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