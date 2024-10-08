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Лукашенко: Все, кто не оторвался от нашего Содружества, сегодня показывают приличные результаты

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Фото БЕЛТА

Александр Лукашенко высказался в поддержку восстановления "семьи СНГ" в ее прежнем составе, сообщает БЕЛТА.

"Было бы очень хорошо, если бы в нашу семью вернулась Грузия, возобновила свое полноформатное участие Молдова, одумались власти Украины, в восстановлении нормальной жизни которой нам придется участвовать. Я абсолютно уверен, что так и будет. Просто это вопрос времени", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что странам нужно дорожить тем, что они имеют в Содружестве. "Все, кто не оторвался от нашего Содружества, сегодня показывают приличные результаты. Не потеряли управления своей страной, остаются полноценными субъектами международных отношений", - сказал Президент.

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