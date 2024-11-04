ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Лукашенко: Все регионы в Беларуси трудятся на общий результат, и ответственность за страну общая

Лукашенко: Все регионы в Беларуси трудятся на общий результат, и ответственность за страну общая

Все регионы в Беларуси трудятся на общий результат, и ответственность за страну общая. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии чествования аграриев во время областного фестиваля-ярмарки "Дожинки-2024" в Климовичах, сообщает БЕЛТА.

Президент констатировал, что каждый регион вносит в закрома Родины что-то свое. Как в семейную копилку. "У нас ведь шесть областей и город-герой Минск. Все трудятся на общий результат. Все разные, а семья одна. И ответственность за нее тоже общая", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко охарактеризовал каждый регион. Например, он отметил, что Брестчина - это любовь к технологиям. Поэтому у области самые высокие показатели по надоям молока. Витебщина показывает, что такое крестьянская смекалка. Да, балльность почв невысокая, но за счет трав и заготовки кормов, ставки на животноводство регион вносит свой вклад в республиканский аграрный сектор.

Дожинки 2024Александр Лукашенко

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все