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Лукашенко: Все регионы в Беларуси трудятся на общий результат, и ответственность за страну общая
Все регионы в Беларуси трудятся на общий результат, и ответственность за страну общая. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии чествования аграриев во время областного фестиваля-ярмарки "Дожинки-2024" в Климовичах, сообщает БЕЛТА.
Президент констатировал, что каждый регион вносит в закрома Родины что-то свое. Как в семейную копилку. "У нас ведь шесть областей и город-герой Минск. Все трудятся на общий результат. Все разные, а семья одна. И ответственность за нее тоже общая", - подчеркнул глава государства.
Александр Лукашенко охарактеризовал каждый регион. Например, он отметил, что Брестчина - это любовь к технологиям. Поэтому у области самые высокие показатели по надоям молока. Витебщина показывает, что такое крестьянская смекалка. Да, балльность почв невысокая, но за счет трав и заготовки кормов, ставки на животноводство регион вносит свой вклад в республиканский аграрный сектор.
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