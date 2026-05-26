Лукашенко встретится с председателем Национального народного собрания Алжира

26 мая во Дворце Независимости - делегация из крупнейшей страны Африки. Александр Лукашенко встретится с председателем Национального народного собрания Алжира Ибрагимом Бугали.

Беларусь и Алжир последовательно расширяют сотрудничество, а политический диалог между странами становится всё более интенсивным.

На повестке: развитие двусторонних отношений, межпарламентские контакты, новые направления сотрудничества.

