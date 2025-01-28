Лукашенко: Выборы Президента прошли в Беларуси на высоком организационном уровне и без потрясений

Выборы Президента прошли в Беларуси на высоком организационном уровне и без потрясений. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил 28 января на встрече с делегацией Панафриканского парламента, пишет БЕЛТА.

Делегация Панафриканского парламента наблюдала за тем, как проходили в Беларуси выборы Президента. "Думаю, вы заметили, что данная политическая кампания не нарушила спокойного ритма страны. Выборы прошли на высоком организационном уровне и без всяких потрясений, как некоторые на Западе ожидали, - сказал Александр Лукашенко. - Надеюсь, вам удалось увидеть наши возможности, удостовериться в готовности к диалогу с вами".