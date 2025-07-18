Лукашенко выразил соболезнования Ираку в связи с трагедией в Эль-Куте

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Ирака Абдуле Латифу Рашиду в связи с пожаром в городе Эль-Кут. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"В этот тяжелый момент от имени белорусского народа и себя лично передаю слова поддержки и солидарности, а также пожелания стойкости и мужества семьям погибших, скорейшего выздоровления всем, кого затронула эта трагедия", - говорится в соболезновании.