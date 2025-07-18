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Лукашенко выразил соболезнования Ираку в связи с трагедией в Эль-Куте
Автор:Редакция news.by
Лукашенко выразил соболезнования Ираку в связи с трагедией в Эль-Кутеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f4421e2-9cb7-4864-ade3-dd2631080a19/conversions/729f47c3-a0bb-4109-a0e4-28fa1d14326f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f4421e2-9cb7-4864-ade3-dd2631080a19/conversions/729f47c3-a0bb-4109-a0e4-28fa1d14326f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f4421e2-9cb7-4864-ade3-dd2631080a19/conversions/729f47c3-a0bb-4109-a0e4-28fa1d14326f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f4421e2-9cb7-4864-ade3-dd2631080a19/conversions/729f47c3-a0bb-4109-a0e4-28fa1d14326f-xl-___webp_1920.webp 1920w
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Ирака Абдуле Латифу Рашиду в связи с пожаром в городе Эль-Кут. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
"В этот тяжелый момент от имени белорусского народа и себя лично передаю слова поддержки и солидарности, а также пожелания стойкости и мужества семьям погибших, скорейшего выздоровления всем, кого затронула эта трагедия", - говорится в соболезновании.