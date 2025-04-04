Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью четвертого Президента Лаоса Кхамтая Сипхандона

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Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуну Сисулиту, а также семье и близким, всем лаосцам в связи со смертью четвертого Президента этой страны Кхамтая Сипхандона, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Ушел из жизни прекрасный политический, партийный и военный деятель, - отметил глава государства. - Он сыграл значительную роль в борьбе лаосского народа за независимость, в становлении современного самостоятельного Лаоса, повышении его международного авторитета".