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Лукашенко высадил первое дерево в парке Народного единства и показал идеальную технологию посадки
Президент Беларуси Александр Лукашенко посадил первое дерево в парке Народного единства, сообщила БЕЛТА.
Президент на республиканском субботнике высаживает деревья в парке Народного единства. Александр Лукашенко вместе с бригадами студенческой молодежи высадит аллею из 80 деревьев, символизирующих 80 юбилейных лет, прошедших с Победы в Великой Отечественной войне.
Первое дерево на месте парка Народного единства посадил лично Президент. А заодно провел мастер-класс. Александр Лукашенко заметил, что люди, которые работают вместе с ним, умеют делать все: сажать деревья, косить траву, рубить дрова.
Дерево высаживается в лунку и закрепляется колышками. Глава государства с помощью кувалды забил колышки в землю, после чего дерево присыпали землей и полили.
"Это технология посадки деревьев! Идеальная технология!" - обратился Президент к молодежи.