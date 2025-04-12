Лукашенко высадил первое дерево в парке Народного единства и показал идеальную технологию посадки

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/38ef41fe-0cde-4ac6-aa2a-5390c320fafa/conversions/3d70b650-70f2-4cdf-9adf-dfd0606c3fe2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/38ef41fe-0cde-4ac6-aa2a-5390c320fafa/conversions/3d70b650-70f2-4cdf-9adf-dfd0606c3fe2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/38ef41fe-0cde-4ac6-aa2a-5390c320fafa/conversions/3d70b650-70f2-4cdf-9adf-dfd0606c3fe2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/38ef41fe-0cde-4ac6-aa2a-5390c320fafa/conversions/3d70b650-70f2-4cdf-9adf-dfd0606c3fe2-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко посадил первое дерево в парке Народного единства, сообщила БЕЛТА.

Президент на республиканском субботнике высаживает деревья в парке Народного единства. Александр Лукашенко вместе с бригадами студенческой молодежи высадит аллею из 80 деревьев, символизирующих 80 юбилейных лет, прошедших с Победы в Великой Отечественной войне.

Первое дерево на месте парка Народного единства посадил лично Президент. А заодно провел мастер-класс. Александр Лукашенко заметил, что люди, которые работают вместе с ним, умеют делать все: сажать деревья, косить траву, рубить дрова.

Дерево высаживается в лунку и закрепляется колышками. Глава государства с помощью кувалды забил колышки в землю, после чего дерево присыпали землей и полили.