Лукашенко высказался о беглых и помиловании ряда осужденных news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce497cb1-bfe2-47fb-a3ec-297feaa57b3d/conversions/7b7c9b31-1326-47bb-bb43-20e818b41975-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce497cb1-bfe2-47fb-a3ec-297feaa57b3d/conversions/7b7c9b31-1326-47bb-bb43-20e818b41975-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce497cb1-bfe2-47fb-a3ec-297feaa57b3d/conversions/7b7c9b31-1326-47bb-bb43-20e818b41975-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce497cb1-bfe2-47fb-a3ec-297feaa57b3d/conversions/7b7c9b31-1326-47bb-bb43-20e818b41975-xl-___webp_1920.webp 1920w

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с белорусскими дипломатами за рубежом высказался по поводу недавнего помилования ряда осужденных после переговоров с представителями США, сообщает БЕЛТА.

"Некоторые в нашем обществе начали не то что осуждать меня. Но и вопли там дикие поднялись. И что удивительно, больше всего у беглых. Понятно, им лишние рты там не нужны, - сказал глава государства. - Потому что, если мы кого-то освобождаем, условие одно, кто бы меня об этом ни просил (в основном американцы): хотите - пожалуйста, забирайте, вывозите. Нашим беглым это надо?"

Александр Лукашенко отметил, что предлагал, если захочет та сторона, передать и несколько тысяч других человек, которые осуждены за различные преступления: "Я им в последний раз сказал: "Хотите - мы вам и этих добавим". - "Нет, нет, нет, этих не хотим, хотим вот этих".

"Возьмите, последнего сидельца - освободили. Ну вы же его просили. И я своей рукой помиловал его. И один этот взбудоражил всю там эту "малину". Ну вы же просили его. Ну так берите. "Вот, он пророссийский…" А вы что, не знали, что он пророссийский? Вы знали его биографию. Вы на него делали ставку какую-то. А делали ставку на всех (в 2020-м. - Прим. ред.), лишь бы захватить власть, а потом, мол, разберемся. Так не бывает в политике. Власть могут захватить, как они ставку делали на идиотов и подонков, и они могут остаться у власти. Но они думали по-другому", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что здесь нет никакой "торговли людьми": "Я категорически был против, как они говорят - обмен. Это меня американцы научили. На переговорах они прямо об этом говорили. Я говорю: "Ребята, это вы меня к этому сподвигли. Хотите - забирайте. Что взамен?" - "Мы подумаем". - Идите думайте".