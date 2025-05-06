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Лукашенко высказался о бывших союзниках по антигитлеровской коалиции: Более всех поражает Польша

Бывшие союзники по антигитлеровской коалиции сейчас ведут с нами войну на политическом, экономическом и информационном фронтах. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественном собрании, посвященном 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

"Европейские страны - участники антигитлеровской коалиции, наши бывшие союзники, те, что с надеждой и цветами ждали прихода Красной армии и освобождения от фашизма, ведут с нами войну на политическом, экономическом и информационном фронтах", - сказал глава государства.

"Более всех поражает Польша, освобождая которую наша армия потеряла свыше полумиллиона бойцов. Они ведь не дожили до Победы считанные месяцы, дни. Полмиллиона!" - отметил Александр Лукашенко.

ПрезидентДень Победы80-летие ПобедыАлександр Лукашенко