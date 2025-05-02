Лукашенко высказался о ношении в Беларуси георгиевских ленточек

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Президент Беларуси Александр Лукашенко окончательно расставил точки над "i" в вопросе ношения и использования в Беларуси символики георгиевской ленточки, пишет БЕЛТА.

Глава государства обратился к данной теме в самом начале встречи с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, где присутствовал и посол России Борис Грызлов. Раннее Александр Лукашенко высказывался по этому вопросу в Волгограде на переговорах с Владимиром Путиным. Такое внимание связано с попытками в определенных кругах искусственно раскрутить данный вопрос и сделать точкой раздора в белорусско-российских отношениях. Видя эту тенденцию, Александр Лукашенко прямо и открыто отреагировал, чтобы пресечь возможные инсинуации.

"Ну мы вам ответили с Владимиром Владимировичем по поводу ленточек. Что меня удивило, он говорит: "Слушай, расскажи мне, в чем дело". Я говорю: "Я думал это от тебя все идет". - Нет, я в первый раз слышу. - Ну говорю, тогда, наверное, от нашего общего друга. - От кого? - Я говорю: "Ну как, от Бориса Вячеславовича (посла России Бориса Грызлова. - Прим. БЕЛТА)". Засмеялся (Владимир Путин. - Прим. БЕЛТА), говорит: "Не, не может быть". Он говорит: "Откуда?". Я говорю: "Ты посмотри, может, от Россотрудничества (российское агентство. - Прим. БЕЛТА). Я не утверждаю", - рассказал Александр Лукашенко подробности разговора с российским коллегой.

"Хотите с ленточками (я и ему сказал) - пожалуйста, хотите с нашими ленточками (белорусскими. - Прим. БЕЛТА) - пожалуйста. Кто как хочет. Мы же свои люди. Мы же не носим свастику, как в Украине. Вы предложили нам. В этом плане мы определились. Думаю, свое должно быть какое-то отличие", - сказал Президент.

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси проводят акцию "Беларусь помнит", которая похожа на российский "Бессмертный полк". "То же самое фактически. И портреты несут. Кто несет, кто не несет - дело каждого. Мы тогда молодежи предложение взяли (это было мое решение) - молодежь предложила, комсомольцы наши. Вот они предложили этот вариант. Тем более, молодежь - будущее. Хороший вариант. Не украинский. Я говорю: "Хорошо, нет вопросов". Кто-то хочет пройти с георгиевской, кто-то... Но не надо противопоставлять друг другу. Вместе давайте", - заявил Александр Лукашенко.

"Вместе и ходим", - отреагировал Борис Грызлов.

"Да, это и будет правильно. А люди пускай определяются, как они", - добавил белорусский лидер.