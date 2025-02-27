Лукашенко: Соглашение между США и Украиной по редкоземельным металлам может настораживать Россию

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Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 февраля в интервью американскому блогеру Марио Науфалу прокомментировал предстоящую сделку между США и Украиной по редкоземельным металлам, сообщает БЕЛТА.

"Что касается этих редкоземельных материалов, я вопрос поднял (в разговоре с Президентом России Владимиром Путиным. - Прим. БЕЛТА), говорю: странно как-то - американцы требуют от Украины отдать им наиважнейшее то, что у них есть. Речь же не только о редкоземельных материалах идет у США. Но идет речь о природном газе, о нефти, о логистике (о портах) и так далее. Здесь же более широкий вопрос. И я Путину изложил свою позицию вот в таком ключе. На что он сказал, что "американцы ломятся в открытую дверь, это есть все в России, мы можем с ними договориться и работать". А потом публично это озвучил", - рассказал Александр Лукашенко.

Глава государства считает, что соглашение между США и Украиной по редкоземельным металлам может настораживать Россию и, скорее всего, настораживает.

"Я так думаю. Я не обсуждал с Россией и с Путиным эти вопросы. Мы обсудим этот вопрос. Но, скорее всего, это может настораживать, если Россия почувствует, что эти договоренности будут выходить за рамки экономических отношений. Если это будет чистая экономика, не связанная с военно-промышленным комплексом, оружием, вооруженными силами, почему бы и нет? Россия спокойно будет работать", - отметил белорусский лидер.