Лукашенко высказался об опасных последствиях развития нейросетей

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Глава государства Александр Лукашенко во время общения с журналистами после голосования на избирательном участке рассказал, будет ли Беларусь принимать законодательные меры для урегулирования вопросов, связанных с искусственным интеллектом, сообщает БЕЛТА.
Речь зашла про опасные последствия развития нейросетей и необходимость законодательного урегулирования данных вопросов, как это делают в некоторых странах.
"Сейчас мы изучаем этот пласт. Мы только на начальной стадии, но будем идти быстро", - отметил Александр Лукашенко.
"Опасность нейросетей не только в том, что они будут вещать чьими-то голосами. Это мы объясним людям. Если будет чрезвычайно - это равносильно войне, - мы будем военным образом действовать, но свою страну мы не отдадим. Мы применим все методы, в этом можете не сомневаться. Будем действовать жестко, решительно", - рассказал глава государства.