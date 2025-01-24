Лукашенко высоко оценил социальную работу Объединенной Церкви христиан веры евангельской в Беларуси

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Президент Беларуси Александр Лукашенко дал высокую оценку социальной работе Объединенной Церкви христиан веры евангельской в Беларуси. Об этом он заявил на встрече с представителями конфессий, сообщает БЕЛТА.

"Вам спасибо большое. Я знаю, какие вы усилия прилагаете в борьбе с этим злом - наркоманией. Спасибо, что вы многодетным семьям уделяете большое внимание. И много говорите о семье, и пример в этом показывают ваши священнослужители и ваши верующие. Я об этом знаю, и это хорошие конкретные действия, направленные на улучшение атмосферы в нашем обществе", - сказал глава государства в ответ на выступление епископа республиканского религиозного объединения "Объединенная Церковь христиан веры евангельской в Республике Беларусь" Леонида Бирюка.

Епископ напомнил о некогда сказанном Президентом тезисе, что любой гражданин Беларуси вправе найти свою дорогу к своему храму: "И мы очень благодарны вам, что ваши слова вы полностью реализовываете".

Леонид Бирюк рассказал, что объединенная Церковь христиан веры евангельской уделяет особое внимание социальной работе, и в первую очередь среди людей, которые зависимы от алкоголя и наркотиков. "На настоящий момент мы имеем 15 реабилитационных центров. Это полтора года стационарной реабилитации, где пребывают зависимые люди. И мы имеем хорошие результаты. Примерно 75 % людей не возвращаются к зависимости. Это мы делаем не в качестве альтернативы государственным службам, но наоборот - в тесном сотрудничестве. Мы пронимаем, что это общее дело для того, чтобы эти люди стали достойными гражданами своей страны", - сказал он.

В Церкви также учат верующих патриотизму и трудолюбию. "В нашем вероучении записаны такие слова, что христианин призван любить свою страну, все, что составляет ее, - народ, культуру, историю и все, что с этим взаимосвязано. Мы также знаем ваши требования, что касается необходимости дисциплины и ответственности каждого человека на своем рабочем месте. Мы понимаем, что это действительно залог процветания нашей страны. Мы основываемся также на евангельском учении. Сам Апостол Павел сказал: "Все, что делаете, делайте от души, как для Господа".

Епископ особо отметил большие усилия государства, направленные на сохранение мира, в том числе межконфессионального. "Уважение должно быть основой для нас. Мы всегда молимся за мир", - сказал он.