Лукашенко: Взоры многих государств, в том числе и Беларуси, обращены в Пекин

Взоры многих государств, в том числе и Беларуси, обращены в Пекин. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с Председателем КНР Си Цзиньпином, пишет БЕЛТА.

"Вы очень правильно отметили основную особенность нынешнего времени - беспрецедентное давление со стороны Запада на нас, прежде всего на Китайскую Народную Республику. И сегодня взоры многих государств, как и Беларуси, обращены к вам - в Пекин", - подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, еще 5 лет назад говорили: "Если Китай выдержит, значит, планета будет уравновешена и будет существовать".

"Сегодня уже говорят: "Китай выдержал, выдержит и Китай не позволит сломать мировой порядок. В этом убеждены многие-многие народы. Главы государств, с которыми я встречался, мне об этом говорили", - рассказал Александр Лукашенко.

Президент Беларуси отметил, что очень ценит дружелюбие своего китайского коллеги: "Оно подчеркнуто тем, что вы пригласили меня в свой дом (встреча состоялась в резиденции Си Цзиньпина. - Прим. БЕЛТА). Я вам очень благодарен и, естественно, буду ждать вас в своем доме".

"Меня также удивляет и поражает до сих пор, хотя я 15-й раз в Китае и у меня 30-летний срок сотрудничества с КНР, ваше отношение к гостям. Поверьте, это общее мнение. Мы с президентами, особенно постсоветских республик, часто обмениваемся этими мнениями. У нас одинаковое мнение. И мы это понимаем и очень ценим", - сказал Александр Лукашенко.