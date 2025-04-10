Лукашенко: Я люблю и уважаю свой народ

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Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью МТРК "Мир" подчеркнул, что безмерно уважает и любит белорусский народ, пишет БЕЛТА.

"Я безмерно уважаю белорусов. Я их ценю за их прошлое, историю (я ее хорошо знаю). Это трудолюбивейший народ, - подчеркнул глава государства. - Мы - люди трудолюбивые. Будем еще лучше жить (благодаря своему трудолюбию. - Прим. БЕЛТА), люди это понимают. Поэтому - я люблю и уважаю свой народ".

Президент обратил внимание, что политики в демократических (какими они сами себя считают) странах часто говорят публично одно, а делают совершенно противоположное. "Камеру (телевизионную. - Прим. БЕЛТА) увидели, чего-то наболтали, налепетали на камеру, заявление сделали и все. А политика совершенно иная: людей не любят, людей не уважают. "Демос" - народ, "кратос" - власть. Как же вы осуществляете власть в интересах этого народа?" - риторически спросил глава государства.

Президент обратил внимание, что Беларусь на протяжении многих лет развивается как социально ориентированное государство, где, в частности, для граждан бесплатное образование и здравоохранение. "На улице ты валяться не будешь, как в Соединенных Штатах Америки: страховки нет - помирай на улице. Нет, мы за своими людьми смотрим", - заметил он.