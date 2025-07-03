Лукашенко: За будущее надо бороться

Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает всех людей доброй воли объединиться, чтобы не допустить мирового пожара. Об этом глава государства заявил на церемонии в мемориальном комплексе "Курган Славы" в честь Дня Независимости.

"Пример наших героических предков показывает: за будущее надо бороться. Человек всегда может и должен противостоять злу, каким бы сильным и изощренным оно ни было" , - сказал Президент.

По его словам, сегодня мир находится на крутом переломе, и никто не знает, с чем придется столкнуться завтра. "Вы видите, что творится вокруг нас. Запад опять решил все свои долги и проблемы сжечь в мировом пожаре. И одновременно сжечь несколько миллионов жителей нашей планеты, - завил Александр Лукашенко. - Задача всех людей доброй воли и в первую очередь молодежи - объединиться, остановить безумцев. Остановить во имя будущего всего человечества".