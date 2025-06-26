Лукашенко: За следующие 10 лет ВВП ЕАЭС необходимо увеличить минимум в два раза

ВВП Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за следующие 10 лет надо как минимум удвоить, подчеркнул Президент Беларуси Александр Лукашенко на полях пленарного заседания Евразийского экономического форума "Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы".

"На этой огромной территории сосредоточена четверть всех разведанных видов полезных ископаемых. Наш союз занимает первое место в мире по добыче нефти; второе - по добыче газа и производству минеральных удобрений; третье - по производству пшеницы, картофеля, животноводческой продукции и по протяженности железных дорог; четвертое - по добыче угля, производству чугуна и стали, мяса и по общей протяженности автомобильных дорог", - заметил Александр Лукашенко.

Однако успокаиваться на достигнутом ни в коем случае нельзя, убежден Президент. Ведь при всем этом ВВП ЕАЭС составляет всего лишь порядка 4 % в структуре мирового.