Лукашенко: Задача переориентировать экспортные потоки на сумму 14 млрд долларов в целом выполняется

Беларусь переориентировала с западного и украинского направлений экспортные потоки на 14 млрд долларов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании с руководителями белорусских дипломатических представительств, пишет БЕЛТА.

"Поставленная задача переориентировать в дружественные государства экспортные потоки на сумму 14 млрд долларов, "выпавшие" с западного и украинского направлений, в целом выполняется. По итогам 2024 года удалось нарастить объем экспорта отечественных товаров и услуг почти до 50 млрд долларов", - сказал Президент.