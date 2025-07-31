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Лукашенко: Задача переориентировать экспортные потоки на сумму 14 млрд долларов в целом выполняется
Беларусь переориентировала с западного и украинского направлений экспортные потоки на 14 млрд долларов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании с руководителями белорусских дипломатических представительств, пишет БЕЛТА.
"Поставленная задача переориентировать в дружественные государства экспортные потоки на сумму 14 млрд долларов, "выпавшие" с западного и украинского направлений, в целом выполняется. По итогам 2024 года удалось нарастить объем экспорта отечественных товаров и услуг почти до 50 млрд долларов", - сказал Президент.
"Правда в том, что мы производим нужную людям продукцию достаточного качества по справедливой цене, а потому спрос на нее будет всегда. Но от нас требуется тактическая гибкость, постоянная актуализация нашей внешнеторговой политики", - добавил глава государства.