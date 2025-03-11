Лукашенко - зарубежным послам: Несмотря на давление извне, мы предлагаем друзьям все самое лучшее

Беларусь совершенно другая, нежели ее зачастую пытаются представить, используя только черные краски и поток негатива, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время принятия верительных грамот послов зарубежных стран, пишет БЕЛТА.

Глава государства отметил, что каденция нового посла в стране пребывания - это своего рода этап в двусторонних взаимоотношениях. Проактивная и мудрая работа главы дипломатического представительства способна существенно укрепить контакты между центрами, поднять их на новый уровень во благо стран и народов.

"Надеюсь, период службы в Беларуси будет наполнен для вас интересными событиями, новыми знакомствами, массой полезных мероприятий, которые позволят нам совместно реализовать много взаимовыгодных проектов. И мы для этого в Беларуси открыты", - сказал белорусский лидер.

"Вы будете иметь возможность воочию не раз убедиться, что Беларусь совершенно другая, нежели ее зачастую пытаются представить, используя только черные краски и поток негатива. Вопреки западным стереотипам мы успешно развиваемся. Несмотря на оказываемое давление извне, всесторонне повышаем свой потенциал, предлагаем нашим друзьям и партнерам все самое лучшее, наработанное десятками лет, в науке, образовании, здравоохранении, промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях", - сказал глава государства.

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Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси этот год начался с важной политической кампании - выборов главы государства, на которых избиратели убедительно высказались за продолжение курса на построение сильного независимого социально ориентированного государства.

"Мы называем его государством для народа, желающим жить в мире, согласии со всеми странами независимо от их величины, позиции в мировых рейтингах или места на карте. Это и есть суть нашей внешней политики, наших подходов к выстраиванию отношений с соседями и географически удаленными от нас странами", - заявил Президент.

"Поверьте, там, где нам не предъявляют ультиматумы, где не диктуют условия, где мы видим совпадение взглядов и представлений, не помешает ни расстояние, ни разные вероисповедания или культурные традиции, чтобы договориться, - отметил глава государства. - Язык уважения и открытости универсален. Для него не нужен переводчик. Его понимают на всех континентах. Нужны только добрая воля и, как говорят у нас в народе, не держать камня за пазухой".

"Политика миролюбия, добрососедства, честности предопределена нашей историей. За все предыдущие века свой лимит войн и турбулентности белорусы исчерпали", - заявил Александр Лукашенко.

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8478f325-85d0-4f73-b82e-a2e65238cd28/conversions/626abb64-cae0-471a-82a5-478466dac837-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8478f325-85d0-4f73-b82e-a2e65238cd28/conversions/626abb64-cae0-471a-82a5-478466dac837-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8478f325-85d0-4f73-b82e-a2e65238cd28/conversions/626abb64-cae0-471a-82a5-478466dac837-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8478f325-85d0-4f73-b82e-a2e65238cd28/conversions/626abb64-cae0-471a-82a5-478466dac837-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

Он отметил, что в этом году отмечается 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне, которая унесла жизнь каждого третьего гражданина и повлекла фатальные разрушения большей части территории и экономики Беларуси. В 1945 году благодаря советскому народу был разгромлен фашизм, все народы Европы смогли вздохнуть свободно и начать возвращение к мирной жизни. В знак международного признания вклада белорусского народа в самоотверженную борьбу с нацизмом Беларусь вошла в число стран - учредительниц ООН.

Президент заявил, что священная память о героях-освободителях, забота о ветеранах, уход за памятниками и местами захоронений, недопустимость переписывания истории - суть государственной политики и идеологии современного белорусского государства.

"Это не проявление нашей воинственной политики, как бы это кому-то ни хотелось таким образом представить. Нам просто очень высокой ценой досталась победа, и мы очень хорошо знаем всю тяжесть потерь, которые принесла нам война", - заверил Александр Лукашенко.

Он также рассказал, что в Беларуси проводятся масштабные исследования по выявлению преступлений нацистов и их пособников. И те факты, которые открываются, заставляют по-новому осознать истинную глубину и масштабы Великой Отечественной войны.

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"Поэтому на всех уровнях мы ежедневно ведем работу, чтобы исключить любые разногласия в обществе, поддерживаем межнациональный и межконфессиональный мир и согласие, никому не угрожаем, но при этом укрепляем экономические основы и обороноспособность нашего государства", - отметил глава государства.