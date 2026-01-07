3.67 BYN
Лукашенко заслушал доклад председателя Гомельского облисполкома Крупко о ситуация в регионе
Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 января заслушал подробный доклад председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко.
Главной темой доклада стала ситуация в регионе в связи с обильными снегопадами и надвигающимся циклоном - работа по обеспечению устойчивого функционирования инфраструктуры, расчистка улиц и транспортных магистралей. Александр Лукашенко интересовался, нужно ли в этой связи оказать Гомельской области ту или иную помощь.
Президенту также доложено о реализации поручений по итогам прошлогоднего совещания в Витебске, где обсуждались вопросы работы организаций АПК. Для этого в том числе привлекаются трудовые ресурсы промпредприятий, которые оказывают содействие сельскохозяйственным организациям.
