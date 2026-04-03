Лукашенко затронул важные темы на открытии поликлиники будущего в Минске

Это ожидаемое событие для города Минска и жителей микрорайона Восточный в частности. Чувствовалась перегрузка местных учреждений здравоохранения.

Новая поликлиника обеспечит качественную амбулаторную помощь тысячам минчан в шаговой доступности. Обслуживаться здесь будут около 25 тысяч человек. Объект получился современным, продвинутым, технологичным. Один из первых спроектирован в формате умной логистики - от электронной регистратуры до оперативной диагностики. Здоровье людей было и остается в приоритете!

Президент отметил, что с микрорайоном связана и часть его жизни. "Подъезжая в этот прекрасный уголок нашей Беларуси, я подумал о том длительном периоде своей жизни, который прошел в этом микрорайоне. Тогда он был не таким красивым. И, проезжая по этой дороге, я всегда мэру Минска говорил, что пустовать этот участок не должен - здесь должны жить люди. Потому что это один из красивейших и удобных уголков нашего Минска. Он преобразился, - сказал Александр Лукашенко. - Вижу, что страна преображается. Главное, что мы живем мирно, тихо, спокойно".

Глава государства призвал не пенять на нехватку кадров в медицине, а грамотно выстраивать систему обслуживания населения. Торжественность момента не помешала затронуть и глобальные темы откровенно, на злобу дня. Геополитическая обстановка, намерения соседей, рост мировых цен на энергоресурсы, суть политики и истинные интересы центров силы.

Открывали медицинский объект торжественно! Таким образом завершают формирование сети социальных учреждений этого микрорайона. Теперь некоторые процедуры, которые ранее выполнялись в больницах, будут проводиться здесь, прямо на месте. Помощь по травмам будет круглосуточной. Речь шла о развитии системы здравоохранения всего Минска.

Александру Лукашенко важно, чтобы столичная медицина была доступна и для жителей регионов. Поручение - продумать, как это лучше сделать. Во время посещения новой поликлиники рассказали о возможностях диагностики и оказания разноплановой помощи женщинам. Очень кстати здесь будет и презентованный главой государства портативный УЗИ-аппарат.

Открывали медицинский объект торжественно

Лукашенко: Пока я Президент, для женщин будем стараться делать все

"Все, что нужно для женщин, и не только в Год женщин, но и в будущем, пока я Президент, я буду стараться делать, - заявил Александр Лукашенко. - Для женщин надо сделать все, как вы, специалисты, это знаете и представляете. Вы должны подсказывать Министерству здравоохранения, в каком направлении двигаться. Для женщин ничего не жалко в этом плане".

В Минске планируют преобразовать систему оказания скорой помощи