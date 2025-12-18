Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Лукашенко: Затягивание войны в Украине не в интересах Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы после Послания белорусскому народу и парламенту, объяснил, почему затягивание и обострение войны в Украине не в интересах Беларуси, пишет БЕЛТА.

Александр Лукашенко, отвечая на вопрос о том, почему Беларуси невыгодна эскалация конфликта в Украине, поделился одним инсайдом. Совсем недавно украинцы предупредили белорусскую сторону по определенным каналам спецслужб о том, что на территорию Беларуси залетел беспилотник. При этом украинцы предложили сбить этот БПЛА. Президент Беларуси предупредил, что это будет иметь далеко идущие последствия.

