Лукашенко: Затягивание войны в Украине не в интересах Беларуси
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы после Послания белорусскому народу и парламенту, объяснил, почему затягивание и обострение войны в Украине не в интересах Беларуси, пишет БЕЛТА.
Александр Лукашенко, отвечая на вопрос о том, почему Беларуси невыгодна эскалация конфликта в Украине, поделился одним инсайдом. Совсем недавно украинцы предупредили белорусскую сторону по определенным каналам спецслужб о том, что на территорию Беларуси залетел беспилотник. При этом украинцы предложили сбить этот БПЛА. Президент Беларуси предупредил, что это будет иметь далеко идущие последствия.