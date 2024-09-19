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Лукашенко заявил, что Беларусь готова развивать сотрудничество с ДНР

Президент, Александр Лукашенко
Фото БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным заявил о готовности и далее развивать сотрудничество с этим регионом, сообщает БЕЛТА.

"Мы сотрудничаем давно. А что касается Беларуси, то в составе Украины мы всегда сотрудничали с Донецкой областью. И, естественно, в эти сложные, трудные времена с тех еще пор (уже 10 лет) мы не отказывались от этого сотрудничества, готовы продолжать и в настоящее время. Тем более что определенные наработки есть, база создана", - заявил белорусский лидер.

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