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Лукашенко заявил, что Беларусь готова развивать сотрудничество с Китаем
Беларусь готова и далее развивать сотрудничество с Китаем и реализовывать совместные проекты. Это Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул во время встречи с заместителем председателя Постоянного комитета 14-го Всекитайского собрания народных представителей, председателем Комитета высокого уровня по сотрудничеству между законодательными органами Беларуси и Китая Чжан Цинвэем, пишет БЕЛТА.
"Вы хорошо знаете, что наши с вами дипломатические, политические отношения, добрая дружба между нашими народами подкреплены серьезной экономической базой", - сказал белорусский лидер.
Он отметил, что на территории Беларуси реализуется с Китаем очень много проектов. "Мы готовы и дальше в этом отношении развивать наше сотрудничество", - заверил Александр Лукашенко.