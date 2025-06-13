Лукашенко заявил, что Беларусь готова развивать сотрудничество с Китаем

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2ef60920-83b7-4812-9628-c13d0f5e4c4a/conversions/1c0993e9-636d-4fcf-a666-2e47a681b7e9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2ef60920-83b7-4812-9628-c13d0f5e4c4a/conversions/1c0993e9-636d-4fcf-a666-2e47a681b7e9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2ef60920-83b7-4812-9628-c13d0f5e4c4a/conversions/1c0993e9-636d-4fcf-a666-2e47a681b7e9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2ef60920-83b7-4812-9628-c13d0f5e4c4a/conversions/1c0993e9-636d-4fcf-a666-2e47a681b7e9-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

Беларусь готова и далее развивать сотрудничество с Китаем и реализовывать совместные проекты. Это Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул во время встречи с заместителем председателя Постоянного комитета 14-го Всекитайского собрания народных представителей, председателем Комитета высокого уровня по сотрудничеству между законодательными органами Беларуси и Китая Чжан Цинвэем, пишет БЕЛТА.

"Вы хорошо знаете, что наши с вами дипломатические, политические отношения, добрая дружба между нашими народами подкреплены серьезной экономической базой", - сказал белорусский лидер.