Лукашенко заявил, что Беларусь готова увеличивать количество студентов из Зимбабве

Беларусь готова принять больше студентов из Зимбабве. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах в Минске с Президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, сообщает БЕЛТА.

"Более 60 студентов из вашей страны уже обучаются в белорусских вузах по различным специальностям аграрного, медицинского, технического профилей. Готовы увеличивать их количество при необходимости", - сказал глава государства.