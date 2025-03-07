Лукашенко заявил, что Беларусь и Мьянма разработают план сотрудничества и реализуют его

Беларусь и Мьянма договорились разработать план развития сотрудничества. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах с председателем Государственного административного совета, премьер-министром Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном в широком составе, информирует БЕЛТА .

По словам Александра Лукашенко, во время встречи в узком составе стороны обсудили ряд направлений и пришли к выводу, что у Беларуси и Мьянмы значительный нереализованный потенциал.

"За 25 лет с момента установления дипломатических отношений мы сделали немало, но, разговаривая с вами в узком составе, мы констатировали факт, что этого недостаточно. И договорились о том, что мы выработаем план дальнейшего нашего сотрудничества, утвердим его и реализуем", - сказал Президент.