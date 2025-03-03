Лукашенко заявил, что к 2030 году малый и средний бизнес должен формировать около половины экономики

По словам Президента, одна из важнейших задач, которые стоят перед экономическим блоком правительства, - безусловная реализация закона о переводе индивидуальных предпринимателей в малый бизнес. "На чем настаивал Снопков (первый вице-премьер Николай Снопков. - Прим. БЕЛТА) и та группа, которую он возглавляет. К 2030 году сектор малого и среднего предпринимательства должен формировать около половины экономики. Это также его предложение", - сказал глава государства.