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Лукашенко заявил, что к 2030 году малый и средний бизнес должен формировать около половины экономики
Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу перед экономическим блоком правительства, чтобы к 2030 году сектор малого и среднего бизнеса формировал половину экономики, сообщила БЕЛТА.
По словам Президента, одна из важнейших задач, которые стоят перед экономическим блоком правительства, - безусловная реализация закона о переводе индивидуальных предпринимателей в малый бизнес. "На чем настаивал Снопков (первый вице-премьер Николай Снопков. - Прим. БЕЛТА) и та группа, которую он возглавляет. К 2030 году сектор малого и среднего предпринимательства должен формировать около половины экономики. Это также его предложение", - сказал глава государства.
Александр Лукашенко рассчитывает и на эффективное внедрение института самозанятых. Здесь, по словам Президента, главная задача - "обеление" всего рынка труда.