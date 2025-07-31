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Лукашенко заявил, что МИД не стоит терять золотой фонд в лице талантливых студентов-международников
МИД не должен потерять золотой фонд в лице талантливых студентов-международников БГУ. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время совещания с руководителями дипломатических представительств, пишет БЕЛТА.
Глава государства отметил, что в ходе нынешней вступительной кампании в вузы на верхних строчках у абитуриентов были специальности "мировая экономика", "международное право". "В этом году на них в БГУ запредельный проходной балл на бюджет - 400. Все хотят быть международниками. Рядом "международная конфликтология", "международная логистика". Все то, что нам нужно, то, что здесь мы обсуждаем", - сказал Президент.
Тем не менее, заметил Александр Лукашенко, в белорусский МИД порой распределяются выпускники российского МГИМО, а не БГУ. Министр иностранных дел Максим Рыженков пояснил, что в МГИМО направляют белорусскую молодежь по целевому набору согласно выделенной квоте. По словам главы МИД, студенты изучают там редкие языки.
"Учтите это, если это так, - подчеркнул глава государства. - Если вы считаете, что в БГУ у нас хуже готовят, давайте не будем вообще в БГУ готовить..."
"Но мы берем оттуда с редкими языками, которым в БГУ у нас не учат", - заметил министр.
Глава государства поручил внешнеполитическому ведомству и Министерству образования проанализировать эту ситуацию. "Нельзя, чтобы самая талантливая белорусская молодежь шла в наш флагманский вуз, где после 2020 года навели порядок, а потом оказывалась перед закрытой дверью профильного министерства, - подчеркнул глава государства. - Разве мы их не можем на достойном уровне обкатать в других министерствах или в исполкомах, допустим, этих людей? А потом Максим Владимирович (Максим Рыженков. - Прим. БЕЛТА) их заберет. Это наш будущий "золотой фонд" и резерв. Это самые талантливые ребята".