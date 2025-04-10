Лукашенко заявил, что мы несем величайшую ответственность за сохранение памяти о Великой Победе

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Нынешнее поколение несет величайшую ответственность за сохранение памяти о Великой Победе. На это обратил внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью МТРК "Мир".

"Мы слишком много сегодня говорим о нашей Победе, о героизме нашего народа, о геноциде против советского народа, против нашего народа. Это все правильно, это правда, но насколько проникновенно, насколько чувственно мы это делаем обычно? Ведь прошло 80 лет уже - единицы остались из тех, которые все это пережили, будучи детишками или же взрослыми. Тех, кто воевал, уже практически не осталось", - сказал Александр Лукашенко.

"Но я все-таки человек советский. Я очень много видел тех, кто воевал, тех, кто эту беду перенес, пережил. Это глубоко у меня. Это полная убежденность. Поэтому я не просто ляпаю языком, что "вот героизм, Победа" и так далее. Для меня это проникновенные вещи. И в то время, когда уже осталось совсем немного людей, нам надо, извините, не языком ляпать, а чувствовать, что это такое, чтобы донести до нашей молодежи, хотя бы до следующего поколения, что эта Победа была, что ею надо гордиться. А ответственность заключается еще и в том, что Беларусь как никакая другая республика была подвержена атаке нацизма. Она была вообще стерта с лица земли. Благо, белорусы люди терпеливые, они умеют и работать, и трудности переживать, и прятаться в лесу и так далее. Вот они и остались. Мы считали, что у нас каждый четвертый человек погиб. Ничего подобного: каждый третий погиб, мы это точно знаем. Я боюсь, чтобы еще больше не было", - заявил глава государства.

Президент рассказал, что Генеральная прокуратура расследует уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси во время Великой Отечественной и послевоенный период. Благодаря этой работе, в частности, удалось получить информацию о новых населенных пунктах, которые были уничтожены немецко-фашистскими оккупантами вместе с их жителями.

"Когда эти цифры озвучивали ("каждый четвертый") после войны, то руководство страны и другие понимали, что какая-то вина в этом и их есть. Поэтому не пытались это все показать: вот столько погибло. Я их понимаю. Я не критикую их и прочее. Это люди, прошедшие через ад. Они хотели, чтобы меньше людей погибло. А очень много погибло. И никаких не 25 и не 27 миллионов - больше 30 миллионов советских людей погибло в ту страшную войну. Примерно столько погибло и китайцев, и других, воевавших против японского милитаризма. Но и наших там людей немало погибло, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Величайшая ответственность - ссылаться на то, что было, и делать это нашим достоянием, своим достоянием. Я не воевал тогда, но тем не менее это моя Победа. Это Победа того поколения людей, которые жили в Советском Союзе и в Беларуси. И если ты об этом говоришь, ты должен за это нести величайшую ответственность".