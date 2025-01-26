Лукашенко заявил, что наблюдатели БДИПЧ были приглашены, но не захотели приехать

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Беларусь приглашала наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ приехать в страну для наблюдения за президентскими выборами, но те не захотели приехать под надуманным предлогом. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 26 января журналистам в Минске, сообщает БЕЛТА.
Комментируя тему демократичности в понимании отдельных стран и, в частности, наблюдение за выборами со стороны БДИПЧ, глава государства сказал: "Они говорят о какой-то демократии, о правах человека, избирательном процессе - учат нас. А мы задаем простой вопрос вместе с Лавровым (министр иностранных дел России Сергей Лавров - прим. ред.): покажите нам хотя бы до процесса, до выборов эти критерии. Покажите нам эти требования. Они сами себе придумали и начинают потом рассуждать на эту тему".
"Мы их пригласили: "Приезжайте" - "Вы нас поздно пригласили". А где написано, что мы вас должны пригласить вчера, а не завтра или сегодня? Вы просто не хотели ехать. Значит, не поехали. Чего вы кричите, что мы вас не пригласили? Мы никому не запрещали въезд в Беларусь", - подчеркнул глава государства, добавив, что граждане примерно девяти десятков стран имеют право на безвизовый въезд в нашу страну, и предложив назвать еще какую-нибудь страну, которая демонстрирует такую открытость. "Не назовете", - констатировал белорусский лидер.