Лукашенко заявил, что наблюдатели БДИПЧ были приглашены, но не захотели приехать

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Беларусь приглашала наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ приехать в страну для наблюдения за президентскими выборами, но те не захотели приехать под надуманным предлогом. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 26 января журналистам в Минске, сообщает БЕЛТА.

Комментируя тему демократичности в понимании отдельных стран и, в частности, наблюдение за выборами со стороны БДИПЧ, глава государства сказал: "Они говорят о какой-то демократии, о правах человека, избирательном процессе - учат нас. А мы задаем простой вопрос вместе с Лавровым (министр иностранных дел России Сергей Лавров - прим. ред.): покажите нам хотя бы до процесса, до выборов эти критерии. Покажите нам эти требования. Они сами себе придумали и начинают потом рассуждать на эту тему".